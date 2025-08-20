DAX24.327 +0,1%ESt505.481 +0,3%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.022 +0,2%Euro1,1596 -0,1%Öl67,57 -0,2%Gold3.331 -0,2%
Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Freitagmittag fester

22.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Porsche gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 46,66 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,80 EUR 0,41 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Porsche legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 46,66 EUR. Die Porsche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,60 EUR. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.108 Stück gehandelt.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 75,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 60,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 39,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,17 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,79 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,45 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,30 Mrd. EUR.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche wird am 24.10.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 23.10.2026 dürfte Porsche die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche-Aktie

Porsche-Aktie schwächer: Konzern plant offenbar weitgehende Abwicklung der Batterie-Tochter

Aktienempfehlung: So bewertet Warburg Research die Porsche-Aktie

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Porsche HoldWarburg Research
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
