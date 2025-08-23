DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.004 -0,4%Euro1,1721 ±-0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Lufthansa-Aktie: Lufthansa ordnet sich offenbar neu - Konzernzentrale soll mehr Macht bekommen

24.08.25 20:42 Uhr
Lufthansa-Aktie: Lufthansa plant Konzernumbau - Unternehmenszentrale soll zentrale Rolle übernehmen | finanzen.net

Die Lufthansa-Gruppe will Anfang kommenden Jahres mit einer neuen Organisationsstruktur ihre Probleme lösen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,22 EUR 0,13 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zufriedenere Passagiere in allen Premium-Airlines und mehr Gewinn sind die Ziele des Umbaus, berichtet das "Handelsblatt" (Montag) auf Basis eines der Zeitung vorliegenden internen Schreiben. Dafür solle die Zentrale deutlich mehr Macht bekommen. Jetzt stünden Details des Projektes fest, über das die Zeitung schon berichtet hatte.

Die Gesellschaften Lufthansa Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines sollen dem Papier zufolge zentrale Aufgaben wie die Steuerung des Angebots, des Netzes und des Vertriebs an den Konzern abgeben, so das "HB". Konkret würden sich künftig vier sogenannte Group Function Boards um die Flughafen-Drehkreuze sowie die Themen Technologie, Personal und Finanzen kümmern. Sie würden von Konzernvorständen rund um Vorstandschef Carsten Spohr geleitet. Ein Unternehmenssprecher bestätigte dem "HB", dass gruppenweit daran gearbeitet werde, Effizienz und Profitabilität zu steigern.

/mis

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
04.08.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
