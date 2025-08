PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagnachmittag leichter

PUMA SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 18,42 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die PUMA SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 18,42 EUR ab. In der Spitze büßte die PUMA SE-Aktie bis auf 18,41 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 901.216 PUMA SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2024 auf bis zu 47,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 160,28 Prozent Luft nach oben. Bei 18,07 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,220 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,94 EUR.

Am 24.07.2025 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,10 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,212 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

