DAX um Nulllinie -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit, STADA, Pernod Ricard im Fokus
Palantir-Aktie im Fokus: Zahlen von Chipriese NVIDIA untermauern KI-Nachfrage
Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter Cavendish erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen
Blick auf PUMA SE-Kurs

PUMA SE Aktie News: PUMA SE legt am Mittag zu

28.08.25 12:05 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE legt am Mittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 21,04 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die PUMA SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 21,04 EUR nach oben. In der Spitze legte die PUMA SE-Aktie bis auf 21,43 EUR zu. Bei 20,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 210.895 PUMA SE-Aktien.

Am 11.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,93 EUR. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 127,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,99 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,126 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,85 EUR.

Am 24.07.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 2,12 Mrd. EUR umgesetzt.

PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Am 28.10.2026 wird PUMA SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

2025 dürfte PUMA SE einen Verlust von -1,899 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

