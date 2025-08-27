DAX24.046 ±0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.509 -0,1%Nas21.656 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,78 ±-0,0%Gold3.407 +0,3%
PUMA SE im Fokus

PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag höher

28.08.25 16:10 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag höher

Die Aktie von PUMA SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 20,92 EUR zu.

Das Papier von PUMA SE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 20,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die PUMA SE-Aktie sogar auf 21,43 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 454.630 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2024 markierte das Papier bei 47,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 129,11 Prozent Luft nach oben. Am 18.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten PUMA SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,610 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,126 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,85 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PUMA SE am 24.07.2025. PUMA SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,67 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,94 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,12 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,899 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025PUMA SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK
25.07.2025PUMA SE SellUBS AG

