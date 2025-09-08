RENK Aktie News: RENK am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf RENK-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von RENK. Zuletzt wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 69,31 EUR nach oben.

Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 69,31 EUR. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,10 EUR zu. Bei 68,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 564.738 RENK-Aktien.

Bei 85,96 EUR markierte der Titel am 04.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 19,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 74,45 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,598 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,20 EUR je RENK-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 347,53 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 272,64 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RENK einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

