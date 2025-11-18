RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag tiefer

RENK im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 61,76 EUR ab.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 61,76 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 61,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.084 RENK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 90,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RENK-Aktie somit 31,64 Prozent niedriger. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 71,26 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,576 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,19 EUR.

Am 13.11.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 307,59 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 268,03 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,37 EUR je Aktie in den RENK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

