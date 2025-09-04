Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 1.739,50 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 1.739,50 EUR nach oben. Bei 1.761,50 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.730,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 100.626 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.944,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,76 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 463,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,34 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,28 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.879,43 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,49 EUR je Rheinmetall-Aktie.

