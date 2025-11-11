Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag leichter

DAX23.970 ±0,0%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1575 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.140 +0,6%
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen
Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran Bitdeer erreicht Rekord-Hashrate und treibt globale Expansion voran
Rheinmetall im Fokus

11.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 1.735,00 EUR ab.

Aktien
Rheinmetall AG
1.719,50 EUR -68,50 EUR -3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 1.735,00 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.722,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.778,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.082 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 2.008,00 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,73 Prozent. Am 11.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 546,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 217,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,18 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2.156,00 EUR.

Rheinmetall gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 3,11 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,78 Mrd. EUR ausgewiesen.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT

Barclays Capital: Overweight für Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie im Plus: Von Panzern zu Satelliten - Rheinmetall steigt in Raumfahrtmarkt ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:26Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
10.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
07.11.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
07.11.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:26Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

