Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag leichter

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 1.735,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 1.735,00 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.722,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.778,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.082 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 2.008,00 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,73 Prozent. Am 11.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 546,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 217,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,18 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2.156,00 EUR.

Rheinmetall gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 3,11 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,78 Mrd. EUR ausgewiesen.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,27 EUR je Aktie belaufen.



