Roche Aktie News: SPI Aktie Roche macht am Dienstagmittag Boden gut
Die Aktie von Roche zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 283,30 CHF.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Roche legte um 11:46 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 283,30 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 283,50 CHF. Bei 282,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 177.148 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,77 Prozent. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 18,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 267,71 CHF angegeben.
Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,76 CHF im Jahr 2025 aus.
