Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 285,10 CHF zu.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 285,10 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 285,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 282,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 309.828 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,07 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 18,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,89 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 267,71 CHF.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 19,76 CHF in den Büchern stehen haben wird.

