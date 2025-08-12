Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Vormittag ins Plus

Blick auf Roche-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 247,40 CHF.

Um 09:07 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 247,40 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 247,70 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 247,20 CHF. Zuletzt wechselten 21.834 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Abschläge von 6,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 275,14 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,93 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

