Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

13.08.25 16:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 247,40 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
248,70 CHF 2,30 CHF 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 248,10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 247,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 202.664 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 21,16 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 231,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 6,27 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Roche-Aktie bei 275,14 CHF.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Roche wird am 29.01.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,93 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
24.07.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG
22.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

