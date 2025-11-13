Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger schicken Roche am Donnerstagnachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 290,10 CHF.

Die Roche-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 290,10 CHF abwärts. Bei 289,00 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 290,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 211.949 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 7,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 231,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 20,06 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,89 CHF. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Roche-Aktie bei 272,00 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,74 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

