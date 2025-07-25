Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteuert sich am Mittag

Blick auf Roche-Kurs

Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 254,20 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 11:48 Uhr 1,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Roche-Aktie bei 254,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 252,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 138.150 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 313,80 CHF erreichte der Titel am 12.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,77 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,90 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 275,14 CHF aus.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Roche dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,93 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

