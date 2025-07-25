Roche Aktie News: SPI Aktie Roche zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Roche im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 255,20 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 255,20 CHF. Die Roche-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 255,50 CHF. Bei 252,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 242.504 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,96 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 10,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,14 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 04.02.2027 werfen.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,93 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

