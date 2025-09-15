Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Nachmittag ab

Roche im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 259,20 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie notierte um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 259,20 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 258,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 259,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 183.735 Roche-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,53 Prozent.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 275,14 CHF an.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2025 19,81 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

