Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Roche zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Bei der Roche-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 255,80 CHF.
Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 255,80 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 256,10 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 255,30 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 255,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 14.791 Stück.
Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 18,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 231,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,90 CHF je Roche-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14 CHF an.
Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,93 CHF je Roche-Aktie belaufen.
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|24.07.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
