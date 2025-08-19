Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittwochmittag gesucht

DAX24.335 -0,4%ESt505.482 ±-0,0%Top 10 Crypto15,85 +2,3%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.755 +0,9%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,47 +0,8%Gold3.327 +0,4%
Kurs der Roche

20.08.25 12:07 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 260,60 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
261,10 CHF 0,90 CHF 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 260,60 CHF zu. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 261,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 259,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 78.516 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 16,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 231,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,90 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14 CHF an.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Roche dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,93 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

