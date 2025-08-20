Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 261,00 CHF ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 261,00 CHF. In der Spitze büßte die Roche-Aktie bis auf 260,30 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 261,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.351 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 12.03.2025 auf bis zu 313,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 20,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 12,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,90 CHF belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,14 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,93 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

