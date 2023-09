Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 256,00 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 256,00 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 256,00 CHF. Die Roche-Aktie gab in der Spitze bis auf 255,45 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 256,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 16.321 Roche-Aktien.

Am 02.11.2022 markierte das Papier bei 335,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,19 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 249,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 2,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 312,56 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Roche am 26.04.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Roche in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.244,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.445,00 CHF in den Büchern gestanden.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2023 18,67 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

