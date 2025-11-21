Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verteuert sich am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Roche zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 313,10 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 11:48 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 315,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 313,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 457.085 Roche-Aktien.

Am 21.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 315,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 0,89 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 35,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,89 CHF, nach 9,70 CHF im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 280,57 CHF je Roche-Aktie aus.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 19,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie mit Kurssprung: MS-Medikament von Roche erreicht Studienziele

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober