Notierung im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagnachmittag fester

22.08.25 16:09 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Freitagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Roche. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 263,60 CHF.

Roche AG (Genussschein)
261,50 CHF -1,00 CHF -0,38%
Das Papier von Roche legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 263,60 CHF. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 264,00 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 260,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 163.022 Stück.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 19,04 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 13,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,90 CHF. Experten gaben als mittleres Kursziel 275,14 CHF an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Roche.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,93 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

