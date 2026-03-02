DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7600 -3,6%Nas22.433 -1,4%Bitcoin58.611 -0,4%Euro1,1587 -0,9%Öl83,18 +6,6%Gold5.102 -4,2%
ROUNDUP: Lufthansa nennt Details zu Maskat-Flug

03.03.26 17:31 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat Details zum geplanten Evakuierungsflug im Auftrag der Bundesregierung genannt. Demnach soll ein Jet vom Typ Airbus (Airbus SE) A340-300 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Kinder, Kranke und Schwangere nach Hause bringen. Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze. Außenminister Johann Wadephul hatte den Einsatz zuvor in Berlin angekündigt. Weitere Flüge seien in den kommenden Tagen geplant.

Die Lufthansa kündigte zudem für ihre gesamte Gruppe an, den Luftraum der Vereinigten Arabischen Emirate bis einschließlich Freitag nicht zu nutzen. Das ist eine Verlängerung um zwei Tage gegenüber den bisherigen Ankündigungen.

Ebenfalls bis einschließlich Freitag (6. März) wurden sämtliche Flüge von und nach Larnaka auf Zypern ausgesetzt. Die Airlines der Gruppe sollen auch den Luftraum des EU-Landes nicht nutzen.

Unverändert müssen die Gesellschaften bis einschließlich Sonntag die Lufträume von Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Qatar, Kuwait, Bahrain, Dammam und Iran meiden. Flüge nach Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil, Dammam und Teheran sind bis dahin ausgesetzt./ceb/DP/stw

