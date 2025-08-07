RWE Aktie News: RWE gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 36,23 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 36,23 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 36,53 EUR. Mit einem Wert von 36,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 409.576 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 37,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 4,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 23,38 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,22 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Aktie aus.

