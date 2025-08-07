DAX24.193 ±0,0%ESt505.354 +0,4%Top 10 Crypto15,82 ±0,0%Dow44.040 +0,2%Nas21.368 +0,6%Bitcoin99.530 -1,1%Euro1,1663 ±-0,0%Öl66,78 +0,6%Gold3.392 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Palantir A2QA4J Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Anleger bleiben skeptisch: Annäherung zwischen Trump und Putin - DAX schließt etwas tiefer Anleger bleiben skeptisch: Annäherung zwischen Trump und Putin - DAX schließt etwas tiefer
Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert Bechtle-Aktie zieht kräftig an: Bechtle spürt Nachfragebelebung - Umsatz klettert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktie im Blick

RWE Aktie News: RWE gewinnt am Nachmittag an Boden

08.08.25 16:09 Uhr
RWE Aktie News: RWE gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 36,23 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
36,39 EUR 0,21 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von RWE konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 36,23 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 36,53 EUR. Mit einem Wert von 36,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 409.576 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 37,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 4,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 23,38 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,22 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie: UBS AG vergibt Buy

RWE-Analyse: Bernstein Research verleiht RWE-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025RWE BuyUBS AG
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025RWE BuyUBS AG
31.07.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025RWE BuyUBS AG
24.07.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
17.07.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
13.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen