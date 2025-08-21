DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.439 +0,7%Euro1,1593 -0,1%Öl67,51 -0,2%Gold3.332 -0,2%
Sachsen-Anhalt: Abgeordnete debattieren über Zukunft der Intel-Fläche

22.08.25 05:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
20,15 EUR -0,09 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Landtag von Sachsen-Anhalt berät am Freitag über die Zukunft der Intel-Fläche. Nachdem der US-Chiphersteller seine Ansiedlungspläne in Magdeburg gekippt hat, ist eine Debatte darüber entbrannt, wie es mit dem Grundstück weitergeht. Eine Option ist, dass die vom Land initiierte High-Tech-Park-Gesellschaft die Fläche erwirbt und vermarktet. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Debatten zur Wärmeplanung und zu einer möglichen Wehrpflicht./cki/DP/mis

