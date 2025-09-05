DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.104 -0,3%Euro1,1723 +0,1%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Microsoft 870747 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie indes höher: EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht EU mit neuen Zöllen Alphabet-Aktie indes höher: EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht EU mit neuen Zöllen
NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & den Kryptomarkt bedeutet NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & den Kryptomarkt bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
3-fach-Neukundenbonus bei finanzen.net zero: Hol Dir Deinen Bonus und spare dauerhaft Gebühren!

Sachsens VW-Betriebsratschef tritt zurück

06.09.25 18:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
99,82 EUR 0,98 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZWICKAU/CHEMNITZ (dpa-AFX) - Der Betriebsratschef von VW (Volkswagen (VW) vz) Sachsen, Uwe Kunstmann, tritt von seinen Ämtern im Fahrzeugwerk Zwickau zurück. Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende wendete sich am Freitag in einem Brief an die Beschäftigten, in dem er seinen Rückzug mit persönlichem Fehlverhalten begründet, wie das Unternehmen der Deutschen Presse Agentur bestätigte. Kunstmann habe das Unternehmen vorab über seinen geplanten Schritt informiert, sagte Unternehmenssprecher Christian Sommer. Zuerst hatte die "Freie Presse Chemnitz" über die Personalie berichtet.

Wer­bung

Hintergrund ist demnach ein Verkehrsunfall im Juli, den der 50-Jährige nach eigenem Bekunden verursacht hat. Kunstmann ziehe damit Konsequenzen aus "schweren persönlichen Fehlern", die er allerdings als Privatperson begangen habe. Er habe die Entscheidung getroffen, um Schaden von der Belegschaft und dem Unternehmen abzuwenden. VW Sachsen kommentierte die Entscheidung seines Gesamtbetriebsratsvorsitzenden nicht. "Wir akzeptieren seine Entscheidung und bedanken uns für die Zusammenarbeit in seiner Funktion", so Christian Sommer. Noch bis Ende September bleibe Kunstmann weiter in seinen Ämtern tätig, um einen geordneten Transformationsprozess zu gewährleisten, so Sommer weiter.

Doppelter Rückzug an der Spitze

Die Personalie komme für VW Sachsen zum Ende einer "schwierigen Woche". Nur einen Tag zuvor hatte bereits Kunstmanns Stellvertreterin Kristin Oder ihren Rücktritt zur Monatsmitte angekündigt. Nach Unternehmensangaben will sich die Betriebsrats-Vizechefin beruflich umorientieren. Die IG Metall muss nun bis zum Oktober Nachfolger bestimmen, um die Interessen der Mitarbeiter vor Ort aber auch in der Konzernspitze in Wolfsburg zu vertreten. Die nächste Betriebsratswahl bei VW Sachsen steht im kommenden Januar an.

Pionierstandort unter Druck

Das Werk in Zwickau steht - so wie auch andere VW-Standorte - aufgrund des konzernweit verordneten Sparkurses zunehmend unter Druck. Zwar ist Zwickau VW-Pionier bei der Produktion von E-Autos. Als erster Standort produziert die Autofabrik seit November 2019 nur noch vollelektrische Fahrzeuge. Fast jedes zweite zugelassene E-Auto des Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Konzerns stammt nach Unternehmensangaben aus Zwickau. Doch nach wie vor schwächelt die Nachfrage nach den Fahrzeugen. Deswegen waren bereits viele befristete Verträge nicht verlängert und die Nachtschicht bei den beiden Produktionslinien gestrichen worden.

Wer­bung

Große Hoffnungen setzt VW in neue, günstige Elektromodelle: Am Sonntag öffnet die Automobilmesse "IAA Mobility" zunächst für Fachpublikum die Türen. VW hat unter anderem die Weltpremieren mehrerer elektrischer Kleinwagen der Marken Volkswagen, Cupra und?koda angekündigt./mse/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
25.07.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen