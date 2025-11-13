Salzgitter Aktie News: Salzgitter reagiert am Vormittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Salzgitter. Zuletzt stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 30,48 EUR.

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 30,48 EUR. Die Salzgitter-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,52 EUR aus. Bei 30,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.687 Salzgitter-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 34,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,11 Prozent. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 15,23 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 50,03 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salzgitter-Aktie bei 30,28 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 10.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,34 EUR je Aktie vermeldet. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,398 EUR je Salzgitter-Aktie in den Büchern stehen.

