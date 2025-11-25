Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Vormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 28,62 EUR.
Um 09:06 Uhr rutschte die Salzgitter-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 28,62 EUR ab. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,62 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Salzgitter-Aktien beläuft sich auf 1.682 Stück.
Bei 34,78 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 21,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,23 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 87,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,223 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,28 EUR an.
Salzgitter ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,34 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,20 Mrd. EUR – eine Minderung von 11,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,48 Mrd. EUR eingefahren.
Am 23.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 22.03.2027.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,365 EUR je Salzgitter-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.11.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|10.11.2025
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
