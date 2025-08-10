SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Montagmittag seitwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von SAP SE hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die SAP SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 250,25 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 250,25 EUR bewegte sich die SAP SE-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die SAP SE-Aktie bei 251,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 249,60 EUR. Mit einem Wert von 251,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 99.601 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 13,29 Prozent wieder erreichen. Am 10.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 187,64 EUR ab. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 33,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 291,56 EUR an.

Am 22.07.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

