So entwickelt sich Sartorius vz

Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Mittag Boden gut

07.08.25 12:07 Uhr
Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 179,65 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG St.
146,80 EUR 0,20 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 179,65 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sartorius vz-Aktie bisher bei 179,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.990 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sartorius vz-Aktie 62,54 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 7,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,818 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 252,40 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 22.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 884,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 860,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 16.10.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 15.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Analysen zu Sartorius AG Vz.

DatumRatingAnalyst
28.07.2025Sartorius vz HaltenDZ BANK
28.07.2025Sartorius vz OutperformBernstein Research
28.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Sartorius vz BuyDeutsche Bank AG
23.07.2025Sartorius vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
