Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 235,60 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 235,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Sartorius vz-Aktie bei 236,80 EUR. Bei 233,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sartorius vz-Aktien beläuft sich auf 6.614 Stück.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 19,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,52 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,813 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,50 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sartorius vz am 16.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Sartorius vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 843,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 22.01.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sartorius vz einen Gewinn von 4,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

TecDAX-Papier Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sartorius vz von vor einem Jahr verloren

TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Sartorius vz-Aktie ein