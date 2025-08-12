Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 196,00 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 196,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Sartorius vz-Aktie bei 195,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 196,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 613 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,98 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 18,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,00 EUR für die Sartorius vz-Aktie.

Am 22.07.2025 äußerte sich Sartorius vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 884,30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 860,70 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 16.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Sartorius vz rechnen Experten am 15.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie setzt Erholung fort - Jefferies-Kaufempfehlung

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sartorius vz von vor 10 Jahren abgeworfen

JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?