Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz legt am Freitagvormittag zu

Blick auf Sartorius vz-Kurs

Die Aktie von Sartorius vz zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 199,30 EUR zu.

Das Papier von Sartorius vz konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 199,30 EUR. Bei 199,30 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 198,80 EUR. Von der Sartorius vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 831 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,51 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 20,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,820 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Sartorius vz am 22.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 884,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 860,70 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Sartorius vz am 16.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sartorius vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 15.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,96 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

