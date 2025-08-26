Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter
Der LUS-DAX verliert heute an Wert.
Werte in diesem Artikel
Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,43 Prozent leichter bei 24.113,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.238,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.012,00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.308,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.05.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24.296,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18.697,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,78 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24.645,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.821,00 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Porsche (+ 1,30 Prozent auf 46,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,74 Prozent auf 47,59 EUR), Beiersdorf (+ 0,57 Prozent auf 99,24 EUR), RWE (+ 0,51 Prozent auf 35,18 EUR) und adidas (+ 0,51 Prozent auf 168,55 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-3,41 Prozent auf 33,19 EUR), Deutsche Bank (-2,75 Prozent auf 30,54 EUR), Zalando (-1,98 Prozent auf 24,32 EUR), BASF (-1,58 Prozent auf 46,62 EUR) und Siemens Energy (-1,45 Prozent auf 92,46 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.565.633 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271,352 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,35 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere adidas News
Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen