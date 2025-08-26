DAX24.123 -0,1%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto15,98 +2,2%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.836 -0,3%Euro1,1586 -0,5%Öl67,14 -0,2%Gold3.375 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen
Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins Porsche sucht neuen Chef: Blume soll sich auf Volkswagen konzentrieren - Aktien uneins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
XETRA-Handel im Blick

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter

27.08.25 12:26 Uhr
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter | finanzen.net

Der LUS-DAX verliert heute an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
169,05 EUR 0,65 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
46,81 EUR -0,44 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
98,32 EUR -0,96 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
33,20 EUR -1,05 EUR -3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,54 EUR -1,04 EUR -3,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,75 EUR 0,38 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE Vz
37,20 EUR -0,10 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
35,19 EUR 0,09 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
232,80 EUR 1,20 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
92,44 EUR -2,18 EUR -2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
47,63 EUR 0,27 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
100,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
24,33 EUR -0,65 EUR -2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.122,0 PKT -94,0 PKT -0,39%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,43 Prozent leichter bei 24.113,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.238,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.012,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24.308,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.05.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24.296,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18.697,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,78 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24.645,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.821,00 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Porsche (+ 1,30 Prozent auf 46,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,74 Prozent auf 47,59 EUR), Beiersdorf (+ 0,57 Prozent auf 99,24 EUR), RWE (+ 0,51 Prozent auf 35,18 EUR) und adidas (+ 0,51 Prozent auf 168,55 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-3,41 Prozent auf 33,19 EUR), Deutsche Bank (-2,75 Prozent auf 30,54 EUR), Zalando (-1,98 Prozent auf 24,32 EUR), BASF (-1,58 Prozent auf 46,62 EUR) und Siemens Energy (-1,45 Prozent auf 92,46 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.565.633 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271,352 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,35 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
08:36Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
08:36Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen