Schwacher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich leichter

Index-Performance

Der NASDAQ Composite ging mit Verlusten aus dem Handelstag.

Zum Handelsende stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,46 Prozent auf 21.314,95 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,103 Prozent auf 21.607,45 Punkte an der Kurstafel, nach 21.629,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21.610,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21.277,71 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 20.895,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19.215,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, stand der NASDAQ Composite bei 17.876,77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,55 Prozent. 21.803,75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14.784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Intel (+ 6,97 Prozent auf 25,31 USD), Heartland Express (+ 6,44 Prozent auf 8,43 USD), Integra LifeSciences (+ 4,56 Prozent auf 14,69 USD), Mind CTI (+ 4,46 Prozent auf 1,17 USD) und Digi International (+ 4,39 Prozent auf 34,93 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil American Superconductor (-8,68 Prozent auf 48,82 USD), Amtech Systems (-8,16 Prozent auf 5,40 USD), Rambus (-7,91 Prozent auf 69,78 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,43 Prozent auf 336,57 USD) und Compugen (-5,81 Prozent auf 1,46 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 46.949.304 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,771 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,67 erwartet. Im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net