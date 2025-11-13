Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag freundlich

Kurs der Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 89,80 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 89,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 91,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.089 Scout24-Aktien.

Bei 122,80 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,75 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 82,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 126,39 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 91,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 02.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

