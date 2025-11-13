DAX24.061 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.987 -1,8%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,11 +0,7%Gold4.207 +0,2%
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen? Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kursverlauf

Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Nachmittag Boden gut

13.11.25 16:08 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Scout24-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 89,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Scout24-Aktie bei 91,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,80 EUR. Zuletzt wechselten 47.207 Scout24-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 37,28 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 82,95 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 7,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,55 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 126,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 91,20 Mio. EUR gegenüber 91,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Scout24 rechnen Experten am 02.03.2027.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie fällt auf Tief seit April - Bofa befeuert KI-Sorgen

DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingefahren

Scout24-Aktie stabil: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Scout24 OutperformBernstein Research
05.11.2025Scout24 OverweightBarclays Capital
05.11.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
31.10.2025Scout24 OutperformRBC Capital Markets
31.10.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Scout24 NeutralUBS AG
01.11.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
30.10.2025Scout24 NeutralUBS AG
30.10.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025Scout24 NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2023Scout24 SellUBS AG
02.11.2023Scout24 SellUBS AG
05.10.2023Scout24 SellUBS AG
09.08.2023Scout24 SellUBS AG
07.08.2023Scout24 SellUBS AG

