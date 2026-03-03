DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +2,3%Nas22.407 +0,1%Bitcoin59.210 +3,3%Euro1,1579 +0,4%Öl98,95 +6,0%Gold5.116 +0,2%
Shell verkauft Jiffy Lube und Premium Velocity für 1,3 Mrd Dollar

09.03.26 18:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
37,07 EUR 0,43 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Josh Beckerman

DOW JONES--Shell verkauft die US-Marke für Pkw-Ölwechsel Jiffy Lube International und deren Tochter Premium Velocity Auto für 1,3 Milliarden US-Dollar an Monomoy Capital Partners. Dies ermögliche dem Unternehmen, "einen Vermögenswert zu monetarisieren, der nicht zentral für das Schmierstoffportfolio von Shell in den USA ist, und in Gelegenheiten zu reinvestieren, die höhere Renditen generieren", teilte der Energiekonzern mit.

Jiffy Lube gehört zum Geschäftsbereich Pennzoil Quaker State von Shell. Der Verkauf umfasst die Marke Jiffy Lube und ein Netzwerk von Franchise-Filialen, die unabhängigen Franchisenehmern gehören und von diesen betrieben werden. Shell wird seine Marken Pennzoil Quaker State, Rotella und andere Shell-Schmierstoffmarken behalten.

Jiffy Lube macht laut Shell 6,5 Prozent des Volumens des gesamten Schmierstoffgeschäfts von Shell in den USA und Kanada aus.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 13:13 ET (17:13 GMT)

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
12:46Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
