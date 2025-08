Siemens Aktie News: Siemens steigt am Mittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 216,20 EUR nach oben.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 216,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 216,90 EUR. Bei 213,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 266.711 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 244,85 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 13,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 150,68 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 226,30 EUR für die Siemens-Aktie.

Am 15.05.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,57 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,16 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,71 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

