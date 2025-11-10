Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 243,05 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 243,05 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 244,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 243,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 61.012 Siemens-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 250,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 2,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 162,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,42 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 245,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,38 Mrd. EUR – ein Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Siemens die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

