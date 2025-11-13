Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag im Keller

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,4 Prozent auf 234,40 EUR.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 6,4 Prozent auf 234,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 233,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 243,55 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.361.357 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 252,65 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Abschläge von 30,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,68 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 245,80 EUR.

Siemens veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 05.02.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

