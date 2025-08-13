Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Kurs der Siemens

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 232,15 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 232,15 EUR zu. Bei 232,35 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 230,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 104.729 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 244,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 5,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 158,70 EUR fiel das Papier am 16.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 31,64 Prozent sinken.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,17 EUR je Siemens-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 229,80 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 19,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,52 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Siemens dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,68 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Fluence Energy-Aktie fällt: Siemens-Tochter Fluence Energy macht Gewinn - Erlöse verfehlen Erwartungen

Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold