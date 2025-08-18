DAX24.313 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,16 +0,6%Gold3.367 -0,2%
Profil
Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag schwächer

25.08.25 12:05 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 234,85 EUR.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 234,85 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 234,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 78.667 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 4,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,32 EUR je Siemens-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 227,00 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,59 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

