Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Mittwochmittag zu

Siemens Energy im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 85,08 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 85,08 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,58 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 910.933 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 23,24 Prozent Luft nach oben. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 72,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,430 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,81 EUR an.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens Energy-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,53 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Aktien von Deutsche Bank und Siemens Energy neu im EURO STOXX 50, auch Rheinmetall-Aktie im Fokus

Siemens Energy-Aktie: Experten empfehlen Siemens Energy im August mehrheitlich zum Verkauf

Siemens Energy-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Neutral-Bewertung bekannt