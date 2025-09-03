Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag stärker

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 86,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 11:47 Uhr 0,4 Prozent. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 86,30 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228.153 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,430 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 72,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,75 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Siemens Energy die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

