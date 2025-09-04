Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 89,60 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 89,60 EUR. In der Spitze legte die Siemens Energy-Aktie bis auf 89,92 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 300.183 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,85 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,02 Prozent hinzugewinnen. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,55 Prozent.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,441 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 72,81 EUR angegeben.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,75 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Am 18.11.2026 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,53 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Experten empfehlen Siemens Energy im August mehrheitlich zum Verkauf

Siemens Energy-Aktie nach Gewinnmitnahmen im Fokus: Servicecenter-Deal perfekt gemacht

Siemens Energy-Analyse: Bernstein Research stuft Siemens Energy-Aktie mit Underperform ein