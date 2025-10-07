DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.328 -0,5%Top 10 Crypto16,80 -3,5%Nas22.756 -0,8%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,36 -0,2%Gold3.974 +0,3%
Aktienkurs im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag in Rot

07.10.25 16:09 Uhr
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag in Rot

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 106,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
104,40 EUR -2,60 EUR -2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 106,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 105,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 105,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 602.657 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,62 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 33,16 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,11 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 80,44 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,16 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,75 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,78 Prozent gesteigert.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 18.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

