Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 86,62 EUR.

Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 86,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 85,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.418.319 Siemens Energy-Aktien.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,52 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,35 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,06 EUR am 06.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,125 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Energy 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,00 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 08.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,96 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 06.08.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

