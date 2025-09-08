Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 88,54 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 88,54 EUR. Bei 88,48 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 89,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 83.789 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2025 auf bis zu 104,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 15,56 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 24,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,441 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 72,81 EUR an.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 9,75 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Energy am 18.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2026 erwartet.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,53 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Analyse: Underperform-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Bernstein Research

Siemens Energy-Aktie: Experten empfehlen Siemens Energy im August mehrheitlich zum Verkauf

Siemens Energy-Aktie dreht ins Minus: Das treibt den Elektro- und Energietechnikhersteller an